В рамках 18-го туру УПЛ 2023/24 Рух приймає Полісся, СК Дніпро-1 зіграє з Минаєм, а Верес зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Полісся

Львів'яни за зиму зіткнулись з колосальною кадровою недостачею (особливо в центрі поля). Найбільш значущим ударом стала травма Сапуги – капітан і проектний центрхав Руха порвав хрести. Едсона довелося відправити до оренди в мексиканський Хуарес, а Довгий перейшов у Заглємбе. Крім того, Соломон-Отабор взагалі не награвався на зборах, в той час як Климчук пропустив декілька останніх спарингів.

"Жовто-чорні" підписали вінгера Клайвера, найвищим досягненням якого був перегляд у Сантосі. Він може зіграти на всіх позиціях у атаці, але здебільшого використовується зліва. От тільки конкурувати там доведеться з Рунічем і Плюменом.

В цілому ж, знову доводиться робити ставку на молодь. Позицію Сапуги закриє 20-річний Підгурський, а в ролі інсайда награвали 19-річного Федора. Конкуренцію Климчук в атаці складатиме 21-річний Карабін. В принципі, всі вони вже давно працюють з першою командою, тож проблем з інтеграцією не буде – а от провисання в якості деякий час може відчуватись.

Полісся ж взимку провели якісні точкові посилення. На лівому фланзі оборони тепер доступний Михайліченко (а там ще залишається і потужний Смоляков), а на позицію правого вінгера підписали вихованця Арсенала з досвідом Ліги 1 – Ясіна Фортюне. Детальніше про нього говорили на ютуб-каналі "Футбол 24".

Була зроблена спроба посилення в атаці, адже Аріельсон покинув клуб, залишивши Будківського практично безальтернативним. З ним конкуруватимуть Вендел і Ндукве, однак поки що Пилип виглядає залізобетонним основним. Також на позицію "десятки" із самого Сан-Паулу виписали Таллеса Косту, у якого дуже хороші показники просування.

На всі ці підписання витратили майже 2 мільйони євро. І це без урахування зарплатні. Розвантажити навантаження на бюджет вирішили за рахунок Вакули, Шаповала (вільні агенти), Янакова, Шастала та Морозка (оренди).

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга – Макуана (під питанням)

Дискваліфіковані: Роман (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Полісся

Рух: Герета – Сич, Слюбик, Дідик, Лях – Підгурський – Квасниця, Пастух, Федор, Руніч – Карабін

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко – Крушинський, Танковський – Фортюне, Таллес Коста, Назаренко – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Полісся і восени виглядало потужнішим за Рух. Місце в таблиці та витрати в бюджеті говорять самі за себе. Компенсувати ці мінуси якоюсь особливою тактикою буде важко – Віталій Пономарьов є прагматиком, як і Юрій Калітвінцев. Яскравою зустрічі не очікуємо, але житомиряни здають явними фаворитами. Можна навіть говорити про перевагу в класі.

СК Дніпро-1 – Минай

Дніпровці лишень нещодавно отримали зняття трансферного бану, тож провести вражаючу трансферну кампанію часу не було. Та і можливостей не вистачало, враховуючи останні проблеми дніпровської фінансово-промислової групи. Клуб виплатив заборгованість Ігору Йовічевічу (принаймні, так запевняють його представники), підписав Очеретька... І все.

Неприємною новиною став від'їзд легіонерів. Після чергового нальоту дебілів з оркостану по Придніпровську (там розташована клубна база, а поруч – ТЕЦ) в Україну відмовились повертатись захисник Гільєрме Варжао, півзахисник Вітінью та форвард Маркос Андре. Щоправда, із цієї трійки на основний ростер претендував тільки Маркос, а загалом Юрій Максимов робить ставку на перевірені рішення.

Із цікавинок можна відзначити збереження Кравця, якого спочатку збирались виставити на трансфер. Василь награвався у ролі лівого фулбека, в той час як Мірошніченка підняли вище по флангу. Там за позицію вінгера Денис боротиметься з орендованим новачком Очеретьком, а після відновлення Лєднєва – ще й з Богданом.

Минай же знову перезібрав команду. Закарпатці ось уже кілька років відчайдушно намагаються покинути межі УПЛ, але та їх не відпускає – то через недостачу клубів у еліті, то через банкрутства конкурентів, а одного разу чемпіонат взагалі закрили після першого кола. "Лисиці" перезбирають склад кожен рік, а то і кожні півроку. Ось і зараз ми бачимо зовсім іншу команду.

Желько Любеновіч змушений був розпрощатись одразу з 13 футболістами, на яких розраховував восени. Замість них підписали 9 нових прізвищ. Серед найбільш відчутних втрат – Булеза, Твердохліб, Гечев, Панасенко, Одарюк, Ралюченко. Найкращі новачки – Вакула й Устименко.

Минай продовжує працювати у схемі 5-3-2, але це навряд чи цікавить навіть керівництво. Головне, що вдалося продати Твердохліба – Кривбас відвантажив за Єгора від 200 до 300 тисяч євро. Можна трішки докинути й спокійно прожити рік у Першій лізі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лєднєв, Третьяков, Когут – Воробчак

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Минай

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Очеретько – Філіппов

Минай: Бандура – Чуєв, Прокопчук, Нємчанінов – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Матюшенко – Вакула, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Восени Минай просто був слабеньким, а тепер закарпатців взагалі ні у що не ставлять. У цьому й криється головна небезпека для суперників "лисиць". СК Дніпро-1 – не Ман Сіті, щоб впевнено розкривати "автобуси", а гості гратимуть саме в ньому. Тим не менш, будь-яка невдача "жовто-чорних" у цій зустрічі стане сенсацією.

Верес – Колос

Рівняни за зиму намагалися посилитись за усіма напрямами. По-перше, клуб запросив сучасних фахівців у тренерський штаб і менеджмент (зокрема, з'явились молоді аналітики). По-друге, збільшив кадрову глибину – Верес орендував Янакова, Морозка та Шастала у Полісся, взяв на контракт Сміяна, Банаду й Мельника, і навіть підписав чорногорського форварда.

Хтось із них увірвався до основи (зокрема, Банада та Шастал), комусь доведеться конкурувати. Головне, що у Сергія Лавриненка з'явився простір для маневру. Важко сказати, наскільки це допомогло, однак на зборах "народний клуб" не програв жодного із семи спарингів.

Колос, як один із найзаможніших представників УПЛ, розкошелився на литовського форварда Паулаускаса – за нього виплатили аж 300 тисяч євро. Трансфер став найдорожчим у історії клубу. Також ковалівці орендували Топалова, якого з ходу почали награвати на правому фланзі атаки. Розпрощатися довелося із Золотовим (непомітна втрата) і М'якушком (неприємна) – зате після травми відновився Цуріков.

Ярослав Вишняк восени запам'ятався ультрапрагматичним футболом. Колос за 17 турів забив лишень 11 голів, однак і пропустив всього 10 – це найгірший і найкращий показники у поточному сезоні УПЛ. За таким футболом було важко спостерігати, однак зараз може бути веселіше. Тренерський штаб перейшов з 3-4-3 на 4-2-3-1, почав награвати Тотовицького в ролі десятки й став довіряти 21-річному вінгеру Велетню.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рангел (Колос)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Колос

Верес: Когут – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновський – Сікейра, Гайдучик

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Демченко, Оріховський – Топалов, Тотовицький, Велетень – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Оновлена версія Колоса обіцяє агресивніший футбол, але чи вистачить його для подолання спротиву Вереса? Питання відкрите. Рівняни на зборах нікому не поступались, та і загалом їхнє місце в таблиці мало б бути вищим. Крім того, Сергій Лавриненко відзначається хорошим гейм-менеджментом.

В теорії, ковалівці мали б перемогти за рахунок потужнішого складу, але "народний клуб" теж посилився. Саме тому ми утримаємось від прогнозу на матч. Це буде типова низова гра УПЛ, у якій все вирішиться рандом.

Металіст 1925 – Динамо: анонс матчу УПЛ