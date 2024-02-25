"Этого футболиста во время нашего пребывания на тренировочном сборе в Турции в команде не было – это сто процентов.

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Да и как он мог быть, если у игрока был действующий контракт с Колосом? Не было Болбата у нас и в февральский период подготовки к весенней части чемпионата в Одессе", – сказал Григорчук в комментарии Sport.ua.

К слову, 23 февраля Колос объявил о расторжении контракта с игроком по взаимному согласию сторон. Ранее 30-летний футболист не поехал с ковалевцами на сборы

Напомним, Болбат – воспитанник Шахтера, где и дебютировал на профессиональном уровне (21 год на контракте). Также выступал в аренде за донецкий Металлург, Металлист, Мариуполь, Десну и бельгийский Локерен. В Колос перешел летом 2022-го (в текущем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился ассистом). Провел 4 матча в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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