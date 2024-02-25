"У нас зараз з'явилась конкуренція в команді, і це дуже радує. Я задоволений відношенням футболістів до своєї справи. У нас на деяких позиціях до трьох гравців конкурують за місце в основному складі. Тому це завжди плюс.

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Конкуренція продовжиться і в чемпіонаті. Хто буде сильнішим на тренуваннях, той і буде грати. Це спортивний принцип, і ми маємо його дотримуватися.

Зараз ми якраз аналізуємо результати зборів. Чи відбудуться зміни? Думаю, що так. Є достатня кількість гравців. Конкуренція на деяких позиціях на полі в чемпіонаті може навіть зашкодити. Тому декому з гравців буде краще піти в оренду.

Але це не означає, що ми ставимо на них хрест. Просто в цих умовах отримувати ігрову практику набагато краще, ніж виходити на заміни чи сидіти на лавці запасних. Тому, дивлячись на ситуацію в команді з цього ракурсу, ми думаємо, що гравці, які підуть в оренду, повернуться до нас, ставши ще сильніше", – цитує Ротаня офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок. Свій перший офіційний поєдинок у новому році "жовто-чорні" проведуть у понеділок, 26 лютого, проти Шахтаря.

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