"Яка тут протидія? Суперник сів донизу і грав на контратаках. Звичайно, наша помилка, бо ми не впорались зі швидкими контратаками, які були зовсім не дивними. Ми з цим не впорались. У найбільш відповідальний момент ми або послизнулись, або програли один в один, і суперник нас покарав. Вони одразу використали наші помилки, що говорить про їхній клас.

У перерві ми змінили не тільки лівий фланг, ми багато чого поміняли на другий тайм в тактичному плані. Нам це принесло дивіденди, але недостатні для того, щоб здобути перемогу. Радості у мене немає. Ми програли гру і припустилися низки помилок, які призвели до того, що ми пропустили голи і програли. Ми не використали нагоди, які створили. У двох моментах ми не мали вдачі сьогодні. Інакше як відсутністю везіння ці моменти не прокоментуєш.

На війні ліквідовано футбольного арбітра з Криму – він добровольцем пішов воювати проти України

У мене дуже поганий настрій, бо в цілій низці ігор у цьому сезоні я незадоволений суддівством. Я просто не розумію. Я вам приводжу приклад. Домашня гра, і ми дізнаємось, що нашу гру будуть судити хто (йдеться про матч 3 туру проти Оболоні, який судив Дмитро Панчишин – прим. Футбол 24)? Одна людина в полі судить та, яка нас просто поховала з Дніпром-1. Після того не судив, а цю гру йому дають в Одесу, на наш рідний стадіон. Четвертий суддя в цій же бригаді на цю ж гру – це той суддя, який, на мій погляд, дуже не симпатизував (бачите, як я м'яко кажу) нам у грі з Колосом (Дмитро Кривушкін – прим. Футбол 24). І наступну гру він нам показав цілу низку карток, і ми були незадоволені, а він приїжджає в Одесу 4-м.

Хто призначає цих суддів? Що відбувається? Мені важко сказати. Звичайно, перш за все, я розбираюсь зі своєю командою, але дивлячись на це, я просто розумію, що відбуваються дуже негарні речі, про які ми повинні голосно говорити, галасувати і розбиратися з тими людьми, хто цим всім керує.

В цей час не до того, щоб ми отримували негатив, а судді, можливо, бл**ь, собі, я не знаю, як це сформулювати. Тобто у них позитив, так? І вони вирішують наші долі тут. На вулиці війна, і я б попросив поважних людей, які цим займаються, розібратися, що відбувається в нашому судівському корпусі. Призначення і так далі, і так далі. Просто зараз візьмемось і розберемось", – заявив Григорчук у післяматчевому флеш-коментарі.

Ворскла переграла Чорноморець на контратаках, забивши два голи-близнюки