На війні ліквідовано футбольного арбітра з Криму – він добровольцем пішов воювати проти України
Кримський арбітр Констянтин Попов більше не зможе обслуговувати футбольні матчі.
Футбольний арбітр Костянтин Попов, який працював на матчах в Криму, більше не зможе взяти до рук свисток – Попова ліквідовано українськими військовими. Про це повідомив колишній український арбітр Юрій Вакс.
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"На жаль, Костянтин загинув. Він підірвався на міні і тиждень у лікарні боровся за життя, але, на жаль, помер. Це трапилося на Донецькому напрямку”, – підсумував Вакс.
Варто зазначити, Костянтин Попов пішов на війну добровольцем. Його життя обірвалося у віці 25 років. Причиною смерті стала необачність Попова, який підірвався на міні.
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