"Какое здесь противодействие? Соперник сел вниз и играл на контратаках. Конечно, наша ошибка, потому что мы не справились с быстрыми контратаками, которые были совсем не удивительными. Мы с этим не справились. В самый ответственный момент мы либо поскользнулись, либо проиграли один в один, и соперник нас наказал, они сразу использовали наши ошибки, что говорит об их классе.

В перерыве мы поменяли не только левый фланг, мы многое поменяли на второй тайм в тактическом плане. Нам это принесло дивиденды, но недостаточные для того, чтобы одержать победу. Радости у меня нет. Мы проиграли игру и допустили ряд ошибок, которые привели к тому, что мы пропустили голы и проиграли. Мы не использовали свои шансы. В двух моментах у нас не было характера сегодня. Иначе как отсутствием везения эти моменты не прокомментируешь.

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У меня очень плохое настроение, потому что в целом ряде игр в этом сезоне я недоволен судейством. Я просто не понимаю. Я вам привожу пример. Домашняя игра, и мы узнаем, что нашу игру будут судить кто (речь идет о матче 3 тура против Оболони, который судил Дмитрий Панчишин – прим. Футбол 24 )? Один человек в поле судит тот, который нас просто похоронил с Днепром-1. После этого не судил, а эту игру ему дают в Одессу, на наш родной стадион. Четвертый судья в этой же бригаде на эту же игру – это тот судья, который, по моему мнению, очень не симпатизировал (видите, как я мягко говорю) нам в игре с Колосом (Дмитрий Кривушкин – прим. Футбол 24 ). И следующую игру он нам показал целый ряд карточек, и мы были недовольны, а он приезжает в Одессу 4-м.

Кто назначает этих судей? Что происходит? Мне тяжело сказать. Конечно, прежде всего, я разбираюсь со своей командой, но, смотря на это, я просто понимаю, что происходят очень некрасивые вещи, о которых мы должны громко говорить, шуметь и разбираться с теми людьми, кто этим всем руководит.

В это время не до того, чтобы мы получали негатив, а судьи, возможно, бл**ь, себе, я не знаю, как это сформулировать. То есть у них позитив, да? И они решают наши судьбы здесь. На улице война, и я бы попросил уважаемых людей, которые этим занимаются, разобраться, что происходит в нашем судебном корпусе. Назначения и так далее, и так далее. Просто сейчас возьмемся и разберемся", – заявил Григорчук в послематчевом флеш-комментарии.

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