Ворскла на власному полі вистраждала перемогу над Чорноморцем (2:1) у 5 турі УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чорноморець поїхав у Полтаву в статусі одного з лідерів чемпіонату. Однак вже на 4 хвилині команда Романа Григорчука пропустила. Ворскла перехопила м'яч у центрі поля, Кане з власної половини кинув у прорив Степанюка, а той вийшов на голкіпера та гарно пробив з гострого кута.

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Одесити взяли м'яч під контроль і намагалися осмислено будувати атаки, але найкращі моменти біля воріт Ісенка виникали на стандартах. Шпорн і Штогрін могли зрівнювати рахунок. Ворскла досить грамотно стримувала гостей і шукала варіанти для контратак.

Під завісу першого тайму полтавці подвоїли перевагу голом-близнюком. Знову перехоплення в центрі, Пердута відкинув на Степанюка, а той хитрим пасом дав на хід Юрченку. Владу не вистачило швидкості, щоб втекти від захисника, але він все одно знайшов можливість забити.

Другий тайм пройшов за аналогічним сценарієм: Чорноморець великими силами атакує, ризикуючи нарватися на контру, а Ворскла щільним блоком сидить в захисті. Тиск одеситів приніс користь, коли м'яч після прострілу Васильєва та удару Авагімяна залетів у ворота від руки Пердути.

Ближче до кінця зустрічі атаки гостей стали гострішими, а господарі повністю сконцентрувалися на захисті. Заміни підсилили Чорноморець – Дада і Вакула додали швидкості, а Хадіда претендував на пенальті. Вакула мав найкращий шанс зрівняти рахунок, але жахливо пробив після прострілу Кузика.

І все ж Чорноморець не дотиснув Ворсклу, а на останніх хвилинах міг пропустити третій, якби Бацула реалізував вихід сам на сам з Шевченком. Команда Віктора Скрипника набрала 6 очок і піднялася на 10 місце УПЛ. Чорноморець з 9 балами залишився четвертим.