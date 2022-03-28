"Я розмовляв з віце-президентом Металіста Євгеном Красніковим, який запропонував потенційним гравцям збірної України, які перебувають у Європі та не мають змоги тренуватися й підтримувати форму, приєднатися до Металіста.

"Не до футболу взагалі, люди гинуть": Петраков – про матч збірної України проти Шотландії

Для всіх очевидно, що на фоні прийдешньої гри збірної України проти Шотландії питання готовності наших збірників є на сьогодні дуже актуальним", – цитує Кучера офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень.

Якщо команда Олександра Петракова здолає британців, то у фіналі зустрінеться з Уельсом, який без проблем переграв збірну Австрії.

Шотландія – Польща: Україна в центрі уваги матчу суперника, кінець суперсерії, шоу зірок АПЛ, масштабний збір коштів