Уельс здолав Австрію (2:1) завдяки двом голам Гарета Бейла та наблизився до чемпіонату світу. Валлійці розіграють путівку в Катар з переможцем пари Шотландія – Україна.

Сильний футбол від суперників України

Сьогодні збірна України мала зіграти з Шотландією, але російські окупанти напали на нашу країну. Гру перенесли на літо, як і вирішальний матч плей-офф. А от паралельний півфінал між Австрією та Уельсом відбувся за планом.

Обидві команди показали сильний футбол. Динамічно, соковито, з вогнем. І господарі, і гості створювали моменти в різних режимах – як з позиційних атак, так і на контрвипадах. Намагалися діяти в один дотик, грати вперед, стабільно підтримувати високі швидкості.

Не обходилося без помилок і подарунків, але обрізки були наслідком агресивної гри суперника. Австрійці досить часто втрачали м'яч під пресингом (Уельс дуже грамотно зустрічав), а валлійці мали проблеми з високою лінією захисту (Баумгартнер і Арнаутовіч користувалися оперативним простором).

Австрія змарнувала ранні шанси

На старті зустрічі м'яч краще тримався в Австрії. Саме гості створили першу нагоду, коли Забітцер класним пасом у дотик вивів Баумгартнера сам на сам з голкіпером – Крістоф влучив у стійку. Через деякий час Алаба у схожому стилі віддав на Арнаутовіча – офсайд.

Уельс поступово перехопив ініціативу та гостро відповідав контратаками, яким не вистачало тільки завершення. У господарів сильно працював лівий фланг. Там на пару з Джеймсом дуже корисним був ліверпульський Неко Вільямс (віддавав розумні передачі, обігрував на дриблінгу).

Бейл зробив гру

У середині першого тайму Уельс відкрив рахунок. Гарет Бейл ідеально пробив зі штрафного – над стінкою, точнісінько в "дев'ятку". Відбірна краса! Була рівна гра, а клас одного футболіста схилив шальки терезів на користь господарів.

На початку другого тайму Бейл подвоїв перевагу валлійців, забивши після кутового – ще раз пробив лівою точно в кут! Форвард Реала міг і хет-трик оформити, але зіпсував контратаку, а ще один перспективний удар зі штрафного заблокували (схоже, там була рука Забітцера, але судді проігнорували).

Уельс чекає на Україну

Австрія намагалася врятуватися, нав'язавши свою гру. Гості навіть відіграли один гол завдяки рикошету. Девіс невдало підкоректував дальній удар Забітцера. Das Team створювала які-не-які моменти, непогано розігрувала стандарти, але суперник виглядав краще.

Уельс продовжував проводити дуже ефективні контратаки. Ремзі дивом не забив у ближній кут, Бейл пробачив, Джеймс змарнував кілька супершансів. Ексгравець МЮ сьогодні став головним спонсором інтриги. Він примудрився не реалізувати три виходи сам на сам.

Валлійці втримали переможний рахунок і вийшли у фінал кваліфікаційного плей-офф. У червні Бейл і компанія зіграють проти України або Шотландії за вихід на чемпіонат світу-2022 в Катарі.