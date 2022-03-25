"Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%. Де я тільки не ходив, за продуктами, до хлопців із блокпостів, і бачу, що люди стали згуртованими.

Петраков: Для мене більше немає такої держави, як Росія – ні людей, ні друзів уже в мене там немає

Розбивати житлові будинки, вбивати дітей, я навіть не знаю, як казати про це. Моя мама була в окупації під німцями, багато мені розповідала, але те, що роблять зараз росіяни, "брати"... Місяць минув, а я досі не можу зрозуміти, як це сталося.

Із футболістами збірної я на зв'язку, постійно спілкуюсь. У тому числі з легіонерами нашими. Для них футбол також відійшов на другий план. Зараз кінець березня, у нас ще є квітень та травень. Ще подивимося дату, на яку призначать наш матч із Шотландією. Адже там ще Ліга націй має бути, календар є. Не знаю, що буде. Наразі не до футболу взагалі, люди гинуть", – сказав Петраков у ефірі Футбол NEWS.

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