"Я разговаривал с вице-президентом Металлиста Евгением Красниковым, который предложил потенциальным игрокам сборной Украины, которые находятся в Европе и не могут тренироваться и поддерживать форму, присоединиться к Металлисту.

"Не к футболу вообще, люди гибнут": Петраков – о матче сборной Украины против Шотландии

Для всех очевидно, что на фоне грядущей игры сборной Украины против Шотландии вопрос готовности наших сборников на сегодняшний день очень актуален", – цитирует Кучера официальный сайт Металлиста .

Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны были сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь.

Если команда Александра Петракова одолеет британцев, то в финале встретится с Уэльсом, который без проблем переиграл сборную Австрии .