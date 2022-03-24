Шотландія чекає на Україну, відтак замість перенесеного поєдинку відбору ЧС-2022 проти команди Петракова провела спаринг. Гру Польщі з Росією взагалі скасували, адже країна військових злочинців, яка масово вбиває чи підтримує знищення мирних українців, втратила будь-які права змагатися проти цивілізованих спортсменів доти, доки не прозріє від нацизму путіних. Перший момент на 10 хвилині трапився. Неймовірний прохід Патерсона, який з приходом Лемпарда сидить на лавці запасних ще більше, ніж Миколенко. Екс-фулбек Рейнджерс пройшов половину збірної Польщі, а затримав його лише воротар Скорупскі. Шотландія виглядає значно солідніше. Відповідь Модера майже відразу ж. Хавбек Брайтона продерся також правим напівфлангом, м'яч просвистів паралельно до лінії воріт.

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Класний пресинг господарів. Постійно перехоплюють паси біля чужого штрафного, доходить до перших ударів після таких подарунків суперника. У два паси дійти до побачення з голкіпером? Ось вам і заготовочка шотландців. Воротар вибиває у центр, там Макгінн у дотик, а Че Адамс уже вибухає ривком – лише своєчасний підкат Гліка рятує від біди. Поляки також показують зуби. Крихов'як відібрав на правому фланзі та моментально навісив. Саламон не влучив з кількох метрів. Вінгер Борнмута Крісті без проблем просунувся до володінь гостей і пробив. Снаряд в останній момент просвистів над поперечкою.

Мілік отримав травму. На 25 хвилині центрфорварда замінив Пйонтек. Лєвандовскі теж на лаві, позаяк відчуває незначні проблеми зі здоров'ям. Макгінн просто блискуче веде всю гру попереду. Хавбек Астон Вілли віддав пас ледь не під кожен удар шотландців за перші 35 хвилин. Адамсу не вдалося прошити Скорупскі. Божевільна хвиля атак від Шотландії. Один Патерсон передає привіт Лемпарда, двічі поспіль пробиваючи у площину воріт – напрочуд гостро біля чужих воріт і надійно поблизу своїх грає цей правий захисник. Добивання за добиванням, героїзм польського воротаря, блок оборонців остаточно гасить пожежу.

Крістіан Бєлік замінив Саламона на 44-й. Друга травма поляків за перший тайм. Тріщить команда Міхнєвіча, не витримуючи темпу "тартанової армії". Таке враження, що поляки в дебютному матчі нового тренера грають, маби на 2-3 гравців менше. Складно було б нині збірній України навіть в оптимальному стані. У Шотландії навіть глухий запасний Евертона розриває! Серед поляків можна відзначити хіба що воротаря. Польські журналісти та шотландські легенди приголомшені, наскільки суперники України домінують своїм швидкісним футболом. І це ще без капітана, зірки Ліверпуля Робертсона, який підхопив ковід!

Все-таки в кожної команди можна знайти слабке місце. Модер розрізав лінію центрбеків між Тірні і Ханлі. Пйонтек був зобов'язаний забивати, проте навіть не влучив у ворота. Біллі Гілмор, який належить Челсі, а грає за Норвіч, у свої 20 років просто вичищає все в центрі. Цього разу опорник підстеріг Крихов'яка, відібрав і відразу ж віддав за спини. Макгінн пройшов голкіпера, але відпустив м'яч і не встиг пробити у порожні ворота.

В обороні господарів, які за попередні 6 офіційних матчів пропустили лише в одному, починають виникати діри. Шиманскі, який замінив Крихов'яка, скористався помилкою Мактоміная в центрі поля. Опорник МЮ, який грає у збірній серед тріо центрбеків, на рівному місці впав. Останній польський хавбек у Росії, який незабаром теж планує втекти з московського Динамо, вибіг до штрафного і знайшов Пйонтека. Гілмор дивовижним стрибком вибив з порожніх воріт. І майже відразу покарання. Макгінн подав стандарт, Тірні випередив Беднарека і розстріляв ворота з кількох метрів. І це низькорослий захисник, який грає за лондонський Арсенал на позиції крайка!

Майже 40 тисяч глядачів на матчі офіційно. Це означає приблизно 400 тисяч фунтів фінансової допомоги для України, адже саме про такий відсоток від прибутку з продажу квитків домовилися капітани обох збірних (Робертсон і Глік), а також федерації. На останніх секундах компенсованого часу Пйонтек змусив сфолити проти себе у штрафному. Нападник Фіорентини реалізував пенальті останнім ударом у матчі. Так обірвалася 7 поспіль перемога Шотландії і шоста без пропущених голів, що стало не дуже цілком закономірним підсумком цього контрольного матчу. Польща може відчувати тривогу перед фіналом плей-офф за вихід на Чемпіонат світу 2022. Хоч і приберегли Лєвандовскі, суперник України надто сильно домінував у всіх фазах гри.