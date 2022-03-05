"Опівночі за британським часом моя дружина розбудила мене і плакала. Я був шокований. Вона показала мені відео, фотографії, що зараз відбувається в Україні.

Зінченко – про війну в Україні: "Плачу вже тиждень"

Можливо, найбільш схоже відчуття – це коли хтось із твоїх близьких помирає. Таке відчуття, ніби тобі так погано всередині. Але це ще гірше.

Я отримую багато повідомлень з України, де мене просять про підтримку з Великобританії. Отже, люди дивляться телевізор, люди все ще дивляться футбол, і вони можуть бачити все це. Думаю, що це їм дуже допомагає. Люди, які підтримують Україну, намагаються їх підбадьорити – не здавайтесь. І я знаю, що мій народ не здасться.

Я розмовляв з багатьма людьми, які на нашому боці. І вони сказали, що те, як це висвітлює російське телебачення – смішно. Моя місія – показати решті світу, що відбувається зараз.

На півдні України небагато міст, куди приїжджають росіяни, які проводять фальшиві акції протесту на кшталт "ми хочемо бути з Росією" і тому подібне. Можу показати вам мільйон фотографій. Я можу показати вам мільйон відео, що вони зараз роблять. Я можу показати вам кожне місто в своїй країні, яке вони зруйнували. Там люди голодують. Люди просто виживають, сплять на землі, в бункерах, вони не можуть жити нормальним життям.

Я кілька днів думав про це інтерв’ю. Чи варто мені це робити? Чи ні? Просто хочу послати повідомлення всім людям, щоб не ігнорували це. Нам потрібно зупинити війну.

Мене здивувало, що ніхто з російських футболістів нічого не сказав. Багато з них грають у національній збірній, у них багато підписників в Instagram, Facebook, де завгодно. Вони можуть щось зробити, щоб зупинити цю війну. Бо народ їх чує. Я вже знаю, що вони налякані. Але чого вони бояться? З ними нічого не зроблять. Принаймні вони можуть заявити про свою позицію, але вони просто ігнорують це. Я не знаю, чому", – сказав Зінченко в інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, Олександр разом з іншими українськими легіонерами АПЛ намагається розповідати світу про звірства Росії в Україні: окрім волонтерської роботи по збору допомоги для України він символічно виводив свою команду на поле у статусі капітана, жовто-сині прапори в руках гравців Манчестер Сіті відкривали поєдинок чемпіонату АПЛ тощо.

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