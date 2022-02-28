Те, чого так чекали, сталось. Команди країни-агресорки не матимуть змоги брати участь у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА через вторгнення в Україну.

ФІФА та УЄФА виключила збірну Росії та її команди з усіх змагань під своєю егідою, інформує прес-служба Союзу європейських асоціацій.

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"Слідом за першим рішенням, ухваленим Радою ФІФА та Виконкомом УЄФА, сьогодні ФІФА та УЄФА ухвалили спільну резолюцію про те, що всі російські команди, чи то національні збірні, чи то клуби, будуть відсторонені від змагань до подальшого повідомлення.

Це рішення було ухвалене сьогодні Радою ФІФА і Виконавчим комітетом УЄФА, тобто найвищими керівними органами обох установ з таких невідкладних питань.

Футбол повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні. Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми", – йдеться у спільній заяві ФІФА й УЄФА.

Відповідно, московський Спартак не гратиме в 1/8 Ліги Європи з РБ Лейпциг, а збірна Росії не братиме участі в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

Нагадаємо, Росія напала на Україну вранці 24 лютого. Наші військові мужньо тримають оборону та не дали ворогу захопити великі міста. Боротьба триває.

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