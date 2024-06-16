Баварія продовжила контракт з Павловічем до літа 2029-го, повідомляє офіційний сайт клубу. Молодий хавбек в другій частині сезону прорвався в основний склад мюнхенської команди, ставши відкриттям Томаса Тухеля.

Зірка Баварії пропустить Євро-2024 – Нагельсманн замінив його фіналістом Ліги чемпіонів

За Павловіча боролися збірні Німеччини та Сербії. Александара викликали в Бундестім на домашній чемпіонат Європи, однак 20-річний гравець в останній момент вилетів з заявки через тонзиліт.

Павловіч – уродженець Мюнхена та вихованець Баварії. "На жаль, мої мрії про Євро розбив тонзиліт. Але тепер сум змінився на радість від продовження контракту з Баварією. Це клуб мого серця. Я дуже вдячний", – сказав Александар.