Баварія перепідписала гравця збірної Німеччини, який в останній момент пролетів повз Євро-2024
Німецький хавбек Александар Павловіч пов'язав наступні п'ять років кар'єри з Баварією.
Баварія продовжила контракт з Павловічем до літа 2029-го, повідомляє офіційний сайт клубу. Молодий хавбек в другій частині сезону прорвався в основний склад мюнхенської команди, ставши відкриттям Томаса Тухеля.
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За Павловіча боролися збірні Німеччини та Сербії. Александара викликали в Бундестім на домашній чемпіонат Європи, однак 20-річний гравець в останній момент вилетів з заявки через тонзиліт.
Павловіч – уродженець Мюнхена та вихованець Баварії. "На жаль, мої мрії про Євро розбив тонзиліт. Але тепер сум змінився на радість від продовження контракту з Баварією. Це клуб мого серця. Я дуже вдячний", – сказав Александар.