Баварія змирилася з тим, що Девіс може покинути клуб безкоштовно, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

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Альфонсо хоче перейти до мадридського Реала і використовує це, як важіль у переговорах з німецьким клубом. Баварія хоче продовжити співпрацю з гравцем і навіть покращила свою пропозицію щодо нової угоди для Девіса, проте не планує виплачувати йому 20 мільйонів євро на рік, на які він розраховує.

Реал, зі свого боку, затягує з пропозицією щодо Девіса та планує забрати його безкоштовно наступного року. Чинний контракт Девіса з Баварією розрахований до червня 2025-го, після чого гравець зможе покинути команду на правах вільного агента.

До слова, цього сезону Девіс зіграв за Баварію 42 матчі, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.

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