Головні новини футболу 3 вересня: Україна розпочала підготовку до Ліги націй, ФІФА назвала номінантів на гравця року

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин футболу за 3 вересня.

Ліга націй

Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй проти Чехії та Словаччини. Підопічні Шевченка вже провели перше тренування. До слова, наставник "синьо-жовтих" отримав нового асистента у тренерському штабі національної команди – ним став Олександр Шовковський, який вже приступив до роботи.

Сам же Шевченко розповів про підготовку команди до поєдинків проти Чехії та Словаччини.

5 вересня українська делегація вилетить до Чехії, де наступного дня зіграє перший поєдинок у новому для себе турнірі.

Україна

Форвард Карпат Мар'ян Швед став найкращим гравцем 7 туру УПЛ, а його наставник Жозе Мораіш визнаний найкращим тренером туру. "Футбол 24" також підсумував черговий ігровий день Прем'єри-ліги, а також з'ясував успіхи українців, які виступають за кордоном.

Карпати орендували голкіпера донецького Шахтаря Микиту Шевченка, а екс-нападник Манчестер Сіті Давід Фопала покинув Зорю та продовжить кар'єру в Греції.

Екс-хавбек Динамо Олег Гусєв працюватиме у київському клубі. Колишній гравець збірної України вже підтвердив дану інформацію. А от наставник Динамо Олександр Хацкевич заявив, що не збирається у відставку після поразки від Карпат.

Інші топ-події

ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого гравця та найкращого тренера року – Ліонель Мессі вперше за 12 років опинився поза списком. Крім того, стали відомі претенденти на найкращий гол року.

Українець Дмитро Чигринський потрапив до заявки АЕКа на груповий етап Ліги чемпіонів. Інший наш співвітчизник Едуард Соболь найближчий рік проведе у складі чеського Яблонєца, який зіграє з Динамо у Лізі Європи.

Євген Коноплянка дискваліфікований лише на один матч Бундесліги. Німецький футбольний союз виніс рішення у справі українця, який тепер зможе зіграти проти Баварії. До слова, українець навіть попри вилучення в поєдинку проти Герти отримав хорошу оцінку за свою гру.