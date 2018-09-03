Коноплянка в першому матчі сезону: один з найкращих у Шальке за оцінками німецьких ЗМІ і фанів, неоднозначна статистика

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка нормально виглядав у другому турі Бундесліги на фоні поганої гри партнерів проти Герти, де "кобальтові" програли 0:2.

Євген Коноплянка пропустив початок сезону через травму, однак вже в другому турі Бундесліги наставник Шальке Доменіко Тедеско довірив українцю місце в стартовому складі. Євген вийшов на зручній позиції лівого форварда.

Шальке провів жахливий домашній матч з Гертою, зазнавши другої поспіль поразки на старті чемпіонату. Вимушений перехід на 4 захисники ніяк не покращив гру в атаці, а зірковий новачок Себастьян Руді виглядав дуже блідо. Гельзенкірхенці володіли територіальною перевагою, але створити проблеми обороні гостей вони не могли.

Найгострішим у складі Шальке був Коноплянка – його фірмовий удар на 28 хвилині з-за меж штрафного майданчика після зміщення з флангу так і залишився найкращим шансом "синіх" забити з гри (нереалізований пенальті Каліджурі не враховуємо). До кінця першого тайму Євген ще раз небезпечно пробив здалеку. Зважаючи на відсутність ідеї в атаках, індивідуальні дії Коноплянки бодай якось рятували Шальке від абсолютної беззубості.

Ну а безглузде вилучення (за програшного рахунку фолити на останніх хвилинах проти Ястрембскі не треба було) не зіпсувало враження від його атакувальних старань. Про що залишається шкодувати – червона картка не дозволить йому зіграти в наступній грі.

Німецькі ЗМІ відносно непогано оцінили гру Коноплянки проти Герти. Велика регіональна газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung поставила вінгеру 4 бали (у Німеччині найкраща оцінка – 1) і назвала його у звіті найспритнішим у складі "кобальтових". Зі стартової одинадцятки Шальке тільки голкіпер Ральф Ферманн і захисник Налдо отримали кращу оцінку – 3,5.

"Українець наприкінці гри заробив червону картку за фол останньої надії. Однак до того він був активним елементом Шальке. Коноплянка у цьому матчі знайшов правильний баланс між дриблінгом і завершенням атак ударами", – пише журналіст Манфред Гендріок, який характеризував кожного гравця.

Авторитетний Kicker зазначає, що удар Коноплянки у середині першого тайму був найгострішим ігровим моментом для Шальке, щоб розмочити ворота Герти. Однак видання акцентувало увагу на вилученні Євгена, винісши це у заголовок: "Каліджурі не забив пенальті, Дуда оформив дубль, Коноплянка був вилучений з поля".

На думку журналістів та читачів місцевого солідного видання Ruhr Nachrichten Коноплянка став одним з двох (разом із воротарем Ральфом Ферманном) найкращих гравців Шальке в недільному провальному поєдинку. Редакція нагородила українця 3 балами, а середня оцінка читачів – 3,6.

Вболівальники Шальке у Twitter також виділяють Коноплянку серед партнерів. Лідеру збірної України ставлять 3-4 бали, тоді як багатьом гравцям "синіх" дістається оцінка 5-6. Потрібно відзначити й своєрідний комплімент від Доменіко Тедеско на адресу Євгена – наставник після гри з Гертою майже не переходив на персоналії, але відзначив, що атаки лівим флангом завдяки зусиллям Коноплянки більш-менш вдавалися.

Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для Шальке

А от за оцінками WhoScored Коноплянка став найгіршим у матчі – 5,1. Щоправда, тут потрібно розуміти, що цей статистичний портал оцінює гравців суто за корисні чи невдалі дії, не враховуючи контексту. Тут головну роль зіграла червона картка на останніх хвилинах.

WhoScored інформує, що точність передач Коноплянки у матчі з Гертою була низькою – 67%. Він тричі йшов у дриблінг – жодного разу вдало.

Декілька позитивних статистичних фактів про недільну гру Коноплянки від офіційного сайту Бундесліги:

– 3-й результат серед гравців Шальке за кілометражем – 11,3.

– Виконав найбільше кросів у матчі – 7.