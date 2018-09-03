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Збірна України розпочала збір у Києві

18:02 692 Читать на русском
Збірна України розпочала збір у Києві
Збірна України / Фото ФФУ

Гравці збірної України зібрались у Києві для підготовки до матчів Ліги націй проти Чехії та Словаччини.

Національна команда України зібралася сьогодні опівдні у київському готелі Alfavito для того, щоб розпочати підготовку до старту в новому турнірі – Лізі націй УЄФА, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Приїхали всі викликані гравці, навіть травмований нападник Артем Бєсєдін, який прибув, щоб підтримати команду. Також форвард Динамо поспілкувався з лікарями національної команди про стан свого здоров'я.

У сьогоднішньому плані збірників тренування на полі НТК ім. В. Баннікова, перше теоретичне заняття, що відбудеться ввечері, та індивідуальна фотосесія.

Нагадаємо, перший матч у Лізі націй Україна проведе вже 6 вересня на виїзді з Чехією.

Ліга націй УЄФА: суть, формат, користь для України та зв'язок з чемпіонатом Європи

Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

Чехія
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дн
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Теги
Україна Україна Збірна України Чехія - Україна Ліга націй Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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