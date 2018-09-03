Збірна України розпочала збір у Києві

Гравці збірної України зібрались у Києві для підготовки до матчів Ліги націй проти Чехії та Словаччини.

Національна команда України зібралася сьогодні опівдні у київському готелі Alfavito для того, щоб розпочати підготовку до старту в новому турнірі – Лізі націй УЄФА, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Шовковський увійшов у тренерський штаб Шевченка в збірній України

Приїхали всі викликані гравці, навіть травмований нападник Артем Бєсєдін, який прибув, щоб підтримати команду. Також форвард Динамо поспілкувався з лікарями національної команди про стан свого здоров'я.

У сьогоднішньому плані збірників тренування на полі НТК ім. В. Баннікова, перше теоретичне заняття, що відбудеться ввечері, та індивідуальна фотосесія.

Нагадаємо, перший матч у Лізі націй Україна проведе вже 6 вересня на виїзді з Чехією.

Ліга націй УЄФА: суть, формат, користь для України та зв'язок з чемпіонатом Європи