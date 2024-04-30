До польського форварда активний інтерес проявляла Саудівська Аравія, яка була готова викласти за гравця "кулес" 100 мільйонів євро. Утім, Роберт Лєвандовскі відмовився і чітко знає, де буде грати найближчі кілька років.

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"Покинути Барсу цього літа для мене точно неможливо, це не тема. Фізично я почуваюся добре. Станом на сьогодні, так буде щонайменше ще 2 роки. Коли я фізично перестану бути на найвищому рівні, я почну думати", – цитує поляка інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, чинна угода Лєвандовскі з Барселоною діє до 2026 року. Загалом за "блаугранас" нападник зіграв у 90 матчах у всіх турнірах. В його активі 56 голів та 17 результативних передач.

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