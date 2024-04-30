Лєвандовскі дав чіткий сигнал Барселоні щодо свого майбутнього
Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі визначився, чи покине клуб влітку.
До польського форварда активний інтерес проявляла Саудівська Аравія, яка була готова викласти за гравця "кулес" 100 мільйонів євро. Утім, Роберт Лєвандовскі відмовився і чітко знає, де буде грати найближчі кілька років.
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"Покинути Барсу цього літа для мене точно неможливо, це не тема. Фізично я почуваюся добре. Станом на сьогодні, так буде щонайменше ще 2 роки. Коли я фізично перестану бути на найвищому рівні, я почну думати", – цитує поляка інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, чинна угода Лєвандовскі з Барселоною діє до 2026 року. Загалом за "блаугранас" нападник зіграв у 90 матчах у всіх турнірах. В його активі 56 голів та 17 результативних передач.
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