ФІФА назвала фіналістів категорії "Тренер року"

ФІФА оголосила перелік фіналістів у боротьбі за звання найкращого тренера 2018 року. До списку потрапили керманич збірної Франції Дідьє Дешам, головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч та екс-наставник мадридського Реала Зінедін Зідан.

Кількість претендентів на престижну нагороду зменшилася до трьох, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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З боротьби вибули: Аллегрі (Ювентус), Черчесов (збірна Росії), Гвардіола (Манчестер Сіті), Клопп (Ліверпуль), Мартінес (збірна Бельгії), Сімеоне (Атлетіко), Саутгейт (збірна Англії) та Вальверде (Барселона).

Відзначимо, що Дешам привів до перемоги на ЧС-2018 збірну Франції, Даліч став фіналістом Мундіалю зі збірної Хорватії, а Зідан втретє поспіль переміг із мадридським Реалом у Лізі чемпіонів.

Переможця назвуть на церемонії нагородження в Лондоні 24 вересня.

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