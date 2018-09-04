Шевченко: У Лізі націй експериментів не буде, буде гра на результат

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку команди до матчів Ліги націй, а також поділився думками про перспективи деяких гравців національної команди.

"У Лізі націй для мене важлива кожна гра. Особисто для мене це не товариський турнір, тому будуть грати найсильніші на даний момент футболісти. Експериментів не буде, буде гра на результат.

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Зінченко? У його переході у Вулверхемптон був зміст. Але Манчестер Сіті прийняв рішення не віддавати його в оренду. Мабуть, розраховують на нього. Або інші причини були. Ми не знаємо, які плани у його роботодавця. Його досвід гри лівим захисником – плюс для мене, адже знаю, що у разі необхідності він може вийти і зіграти там.

Оренда Луніна в Леганес – теж плюс для гравця. Для нього головне грати. Його прихід в Реал – це дуже добре, а якби вийшло зачепитися за місце і грати, то було б взагалі чудово. Але зараз клуб знайшов йому місце там, де він буде мати ігрову практику і прогресувати.

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Василь Кравець і Зозуля? Кравець грає в кожному матчі Сегунди, а це непоганий чемпіонат, тому це показник. Ми запросили його познайомитися, подивитися в ділі, а вже потім будемо приймати рішення. Що стосується Зозулі, то його можливості я давно знаю, але це трохи інший випадок, ніж у Кравця – нам цікаво познайомитися з ним, адже він у нас ще не грав", – цитує Шевченка Newsone.

Нагадаємо, перший матч у Лізі націй збірна України проведе на виїзді 6 вересня проти Чехії. 9 числа у Львові "синьо-жовті" приймуть Словаччину.

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