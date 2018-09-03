Збірна України провела тренування в Києві – Шовковський вже брав участь у тренувальному процесі

Екс-воротар київського Динамо Олександр Шовковський вперше взяв участь у тренуванні національної збірної України в якості члена тренерського штабу Андрія Шевченка.

Збірна України у Києві розпочала підготовку до матчів Ліги націй проти Чехії та Словаччини. У понеділок ввечері гравці національної команди потренувалися на полі НТКУ ім. Баннікова у столиці України.

Шовковський увійшов у тренерський штаб Шевченка в збірній України

Участь у тренувальному процесі вже брав новоспечений асистент Андрія Шевченка Олександр Шовковський, про призначення якого стало відомо сьогодні.

Нагадаємо, вже 6 вересня збірна України зіграє перший поєдинок Ліги націй. Суперником підопічних Шевченка стане команда Чехії. 9 числа у Львові "синьо-жовті" приймуть Словаччину.

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