Головні новини футболу 17 квітня: Барселона не програла Сельті у скандальному матчі, Ребров феєрить у Лізі чемпіонів, українці у фіналах

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 квітня. Барселона продовжила рекордну безпрограшну серію, Баварія розбомбила 3-ю команду Бундесліги, а українці досягають успіху за кордоном.

Сельта – Барселона

Барселона не втримала перемогу над Сельтою, але продовжила серію без поразок за сезон Прімери до рекордних 33-х матчів. Яго Аспас забив рукою вирішальний гол каталонцям, який суддя зарахував. Цей матч став першим у рамках чемпіонату Іспанії за понад рік, в якому Барселона заробила вилучення. Останнім хуліганом "кулес" був... Неймар.

Матч проти Сельти став особливим для двох "синьо-гранатових". Марк-Андре тер Штеген вперше став капітаном Барселони завдяки відсутності низки лідерів, а 145-мільйонний Дембеле ефектно забив дебютний гол у Прімері, у своєму 13-му матчі.

Подвиги українців

Аль-Ахлі Реброва знову переміг і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів Азії з першого місця. Український наставник обійшовся без жодної поразки. І все це на фоні конфлікту зі своїм найкращим бомбардиром.

Шахов допоміг ПАОКу вийти у фінал Кубка Греції 2017/18, де може зіграти проти іншого українця – Дмитра Чигринського.

Славія вийшла у фінал Кубка Чехії. У вирішальному матчі сезону захисник збірної України Едуард Соболь може зіграти проти переможця пари Злін – Яблонєц. Андрій Богданов також має шанс вибороти титул. Екс-хавбек Динамо та Олімпіка разом зі своєю Аркою вийшов у фінал Кубка Польщі. Богданов не потрапив у заявку на бій з Короною, а його команда вирвала перемогу на 85-й хвилині.

Європа

Баварія розбомбила Байєр та вийшла у фінал Кубка Німеччини – Мюллєр оформив хет-трик. У середу Шальке Євгена Коноплянки складе мюнхенцям компанію, якщо переможе Айнтрахт, очолюваний майбутнім тренером чемпіонів Бундесліги.

Радамель Фалькао – скільки йому років насправді? Несподіване відкриття зарубіжного видання знову повертає нас до дивної історії, яку колумбієць раніше заперечував.

Бернард підписав контракт з Бешикташем, – принаймні турецькі ЗМІ переконують, що наступними партнерами зірки Шахтаря будуть екс-динамівці. Водночас наставник "гірників" має черговий варіант з топ-клубу. Паулу Фонсека – кандидат на посаду тренера Монако.

Борусія Д близька до першого трансферу. А ось вибори нового наставника Андрія Ярмоленка все ще затягуються. У Дортмунді розглядають кількох претендентів.