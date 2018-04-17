Радамель Фалькао – скільки йому років насправді? Несподіване відкриття зарубіжного видання

Зірка Монако та збірної Колумбії Радамель Фалькао, ймовірно, таки є старшим за свій вік по документах. Видання Old school panini опублікувало цікаві результати своєрідного розслідування.

Кілька років тому активно поширювалась інформація, що зірка збірної Колумбії та Манчестер Юнайтед (на той час) Радамель Фалькао приховує свій справжній вік. Тоді у мережу навіть потрапили копії шкільних документів колумбійця, які свідчили про те, що форвард насправді старший свого віку на 2 роки.

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Пізніше ця інформація була спростована. Фалькао навіть змушений був викладати фото своїх документів про народження, щоб припинити спекуляції. Проте, як виявилось, не все так однозначно.

Батько нападника Радамель Гарсія теж був футболістом та полюбляв брати з собою сина на матчі. У 1988 році він грав в одній команді з батьком Хамеса Родрігеса.

Вже наступного року їх шляхи розійшлися – Фалькао-старший перейшов у Букамарангу, а старший Родрігес – в Депортіво Калі.

Проте у мережі є ще одне цікаве фото. На ньому помітно, що перед одним із поєдинків батьки Фалькао та Хамеса ще виступають за одну команду та стоять поруч. Тобто фото датоване орієнтовно 1988 роком. Світлина розміщена на популярному ресурсі oldschoolpanini.

На ній перед батьком Фалькао стоїть хлопчик, схожий на Радамеля. Проте, враховуючи, що згідно документів, майбутньому форварду на той час повинно було бути близько двох років, виникають сумніви – а чи дійсно Фалькао народжений у 1986 році? Адже він зростом практично по пояс своєму батькові.

І якщо на фото дійсно Радамель Фалькао, то, можливо, чутки про недостовірний вік колумбійця все ж мають під собою підгрунтя?

До слова, минулого року Фалькао зізнався у податковому шахрайстві в Іспанії. А восени 2017 року форварда звинуватили в спробі організувати договірний матч Перу – Колумбія, який залишив збірну Чилі без ЧС-2018.