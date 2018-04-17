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Борусія Д близька до першого трансферу і все ще вибирає нового наставника з кількох варіантів

18:08 782 Читать на русском
Борусія Д близька до першого трансферу і все ще вибирає нового наставника з кількох варіантів

Борусія Дортмунд і її новий головний тренер – тільки за останню добу у ЗМІ було 3 протилежних рапорти щодо кадрової ситуації.

Напередодні австрійські ЗМІ повідомили про те, що наставник Зальцбурга Марк Розе є головним фаворитом керівництва клубу, за який виступає Андрій Ярмоленко. Однак не все так просто. Німецькі видання озвучили свою версію щодо цього питання.

Kicker поінформував, що 2 головні варіанти станом на середину квітня – це прихід Льсюєна Фавра влітку або призначення Юліана Нагельсмана у 2019-му. Якщо дортмундські боси оберуть варіант з чинним наставником Хоффенхайма, то наступний сезон тренувати команду буде Петер Штегер, який став пожежником для "джмелів" після відставки Петера Боса.

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За версією ж Bild, нинішній керманич покине команду після завершення сезону. Штегер не має шансів залишитись через поразку в дербі проти Шальке, а на його місце фаворитом залишається Фавр (якщо Ніцца отримає за нього 3 млн євро відступних), тоді як Нагельсман і далі працюватиме з Хоффе, а Розе має невеликі шанси.

Борусія публічно відреагувала на статтю саме цього видання. У клубі заявили, що майбутнє Штегера ще не визначено остаточно. Багато що буде залежати від того, чи зможе команда Ярмоленка вийти в Лігу чемпіонів (фінішувати в топ-4 Бендесліги) за підсумком поточного сезону.

Наразі ж Борусія наблизилась до підписання першого літнього новачка. Захисник Кельна і збірної Німеччини Йонас Хектор, яким також цікавляться Баварія, Ювентус і Шальке, може обрати Дортмунд своїм новим клубом. Як інформує Kölner Stadtanzeiger, 27-річний лівий фулбек дістанеться новому клубові за 8 мільйонів євро у разі вильоту "цапів" з Бундесліги.

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