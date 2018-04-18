toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Світ
СЕРГІЙ РЕБРОВ СЕЛЬТА - БАРСЕЛОНА БАЙЄР - БАВАРІЯ

Шахов допоміг ПАОКу вийти у фінал Кубка Греції 2017/18, де може зіграти проти Чигринського

17 квітня 21:47 648 Читать на русском
Шахов допоміг ПАОКу вийти у фінал Кубка Греції 2017/18, де може зіграти проти Чигринського
Євген Шахов (справа) / фото ПАОК

Півзахисник збірної України Євген Шахов відіграв увесь матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Греції за ПАОК проти Паніоніоса.

Команда 27-річного українця здолала суперника вдруге з рахунком 3:1 і пробилась у фінал. Шахову в цьому матчі відзнаитись не вдалось, але загалом у поточному сезоні Кубка Греції Євген забив 5 голів і віддав 2 асисти.

Шахов забив за ПАОК у матчі проти Паніоніса

Весь матч за ПАОК на флангах захисту відіграли також орендований у Шахтаря захисник Марсіо Азеведо, який не часто виходить на поле, та екс-дніпрянин Лео Матос.

У фіналі команда Шахова зіграє проти переможця пари АЕК – Лариса. Відтак вирішальний бій може знову звести двох українців. За АЕК виступає Дмитро Чигринський.

Кубок Греції. Півфінал, матч-відповідь

ПАОК – Паніоніос – 3:1 (6:2 за сумою)

Голи: Кулуріс, 21, Пелкас, 68, Прійовіч, 80 (пен.) – Масурас, 40

Вилучення: Макріллос, 73 (Паніоніос)

Теги
Світ Головне Євген Шахов Євген Шахов Марсіо Азеведо Марсіо Азеведо ПАОК ПАОК Збірна України Греція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
50
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук