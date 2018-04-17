Аль-Ахлі Реброва знову переміг і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів Азії з першого місця

Екс-наставник київського Динамо впевнено виграв свою гру в азійській Лізі чемпіонів. Сергій Ребров з Аль-Ахлі зіграє в 1/8 турніру.

Аль-Ахлі здобув 4-у перемогу на груповому турнірі ЛЧ. Команда Реброва посіла перше місце у групі A, набравши 14 очок і не програвши жодного матчу.

Аль-Ахлі Реброва переміг Оход та став віце-чемпіоном Саудівської Аравії

Другою фінішувала Аль-Джазіра екс-тренера Барселони і Челсі Хенка тен Кате, яка випередила Аль-Гарафу Веслі Снейдера лише за особистими зустрічами.

Відзначимо, що найкращий бомбардир Аль-Ахлі, форвард збірної Сирії Омар Аль Сомах знову не зіграв за команду після конфлікту з Ребровим, який перейшов у публічну площину.

Ліга чемпіонів Азії. Група A, 6 тур

Аль-Джазіра (ОАЕ) – Аль-Ахлі (Саудівська Аравія) – 1:2

Голи: Ромарінью, 68 – Аль-Амрі Аль-Джамаан, 6, Закарія, 30