Голкіпер Оболоні – про повторний пенальті у матчі з Минаєм: "Вони роблять, що хочуть"
Воротар Оболоні Назарій Федорівський висловив незадоволення обмеженістю можливостей голкіперів під час пробиття одинадцятиметрових.
"Воротарів дуже сильно ставлять у рамки під час пенальті, а той, хто б'є, може робити те, що він хоче.
Два вилучення та перебитий пенальті у відеоогляді матчу Оболонь – Минай – 1:1
По 10 хвилин готуються. Він підходить, підходить, підходить... Я мав якось діяти, рухатися.
Можливо, до удару я заступив, але якби на секунду раніше він пробив, то нічого б не переглядали", – сказав Федорівський у коментарі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, кіпер Оболоні у матчі 24-го туру УПЛ з Минаєм (1:1) відбив пенальті, проте до удару вийшов за лінію, тому арбітр після перегляду VAR змусив повторити спробу, яка була реалізована.
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