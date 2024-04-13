Оболонь та Минай не змогли виявити сильнішого у поєдинку 24-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на 12-й хвилині Оболонь залишилась у меншості: Рибка вискочив на перехоплення та зіграв у підкаті проти Устименка, влучивши тому в ногу. Місце у воротах посів Федорівський. Минай у більшості зміг забити аж після перерви, і то з пенальті. Федорівський ще й зумів відбити його, але арбітр змусив перебивати 11-метровий, адже воротар покинув лінію воріт.

Оболонь розписала нічию з Минаєм у битві з двома вилученнями, двома стійками й перебитим пенальті – Рибка підставив киян

Оболонь швидко відігралась – Приймак замкнув навіс Грися. Минай незабаром залишився удесятьох – другу жовту отримав Корнійчук. В підсумку, команди так і розійшлись миром.