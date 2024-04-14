"Вратарей очень сильно ставят в рамки во время пенальти, а тот, кто бьет, может делать то, что он хочет.

Два удаления и перебитый пенальти в видеообзоре матча Оболонь – Минай – 1:1

По 10 минут готовятся. Он подходит, подходит, подходит... Я должен был как-то действовать, двигаться.

Возможно, до удара я заступил, но если бы на секунду раньше он пробил, то ничего бы не просматривали", – сказал Федоривский в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, кипер Оболони в матче 24-го тура УПЛ с Минаем (1:1) отразил пенальти, однако до удара вышел за линию, поэтому арбитр после пересмотра VAR заставил повторить попытку, которая была реализована.

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