Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні перед матчем проти Кротоне зізнався, що не думає про Скудетто.

"Як і всі ігри в Серії А, завтрашній матч буде складним. Але ми впевнені в собі і хочемо продовжити те, що робили. Однак зміна тренера в Кротоне залишає деякі запитання.

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Зараз Аталанта перебуває на півдорозі, і нам вдається залишатися конкурентоспроможними. Ми не думаємо про перемогу в Серії А, але думаємо про Рому, Наполі, Лаціо і про команди, які поруч з нами", – цитує Гасперіні Football Italia.

До слова, бергамаски після 24-х турів розташувались на 4 сходинці з 46 очками. Стільки ж має Ювентус, але випереджає команду Маліновського і Коваленка за додатковими показниками. Лідером Серії А наразі є Мілан з 56 пунктами.

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