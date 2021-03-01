Сьогодні вдень клуб звільнив Джованні Строппу, а ввечері призначив на його місце Серсе Космі. Контракт розрахований до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт Кротоне. Фахівець не працював у Серії А з 2012 року.

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До слова, Космі – культова постать для кальчо. На початку тисячоліття він виграв Кубок Інтертото зі скромною Перуджею. Через сито кваліфікації виводив Удінезе в групу Лізі чемпіонів, де в одному квартеті з Барселоною, Вердером та Панатінаїкосом посів третє місце. Німці протиснулися в плей-офф з такою ж кількістю очок.

Один із найвідоміших біографічних фактів про новоспеченого наставника Кротоне пов'язаний із порнофільмами. Річ у тому, що Космі практикував їх перегляд разом з гравцями. У своїй книзі Серсе назвав цей ритуал одним з найдієвіших методів згуртування команди.

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