Руслан Маліновський у матчі проти Сампдорії (2:0) поклав один з найкрасивіших голів туру.

Гол українського легіонера Аталанти потрапив до трійки найкращих, повідомляє Twitter Серії А.

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Маліновський пострілом у дев'ятку підсумував розкішну комбінацію Аталанти. Конкурентами Руслана стали форвард Парми Ян Карамо та Анте Ребіч з Мілана. У голосуванні під публікацією можна обрати найкращий удар.

Нагадаємо, всього у поточному сезоні Маліновський провів за Аталанту 27 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

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