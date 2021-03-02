Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини перед матчем против Кротоне признался, что не думает о Скудетто.

"Как и все игры в Серии А, завтрашний матч будет сложным. Но мы уверены в себе и хотим продолжить то, что делали. Однако смена тренера в Кротоне оставляет некоторые вопросы.

Гол Малиновского оказался в тройке лучших по итогам 24 тура Серии А

Сейчас Аталанта находится на полпути, и нам удается оставаться конкурентоспособными. Мы не думаем о победе в Серии А, но думаем о Роме, Наполи, Лацио и о командах, которые рядом с нами", – цитирует Гасперини Football Italia.

К слову, бергамаски после 24-х туров расположились на 4 месте с 46 очками. Столько же имеет Ювентус, но опережает команду Малиновского и Коваленко по дополнительным показателям. Лидером Серии А пока являеться Милан с 56 пунктами.

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