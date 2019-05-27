Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ

"Футбол 24" виділяє головні події у передостанньому турі Української Прем'єр-ліги 2018/19.

Динамо у новій формі перемогло Львів, Шахтар розгромив Маріуполь

Гранди вітчизняного футболу у 31-му турі здобули різні за стилем перемоги. Кияни у вольовому стилі обіграли Львів, поступаючись по ходу поєдинку. До слова, перед матчем Динамо презентувало нову форму, у якій столична команда гратиме в наступному сезоні.

Хацкевич, який зіткнувся із серйозними кадровими втратами, вперше за тривалий час випустив двох нападників – Бєсєдіна та Русина. Втім, це не додало яскравості грі команди – вже на 27-й хвилині наставник вдався до радикальних мір, замінивши Сідклея. Замість бразильця вийшов Віталій Миколенко, який через травму не поїхав на ЧС-2019 U-20. Втім, не він став головним героєм – забивали Артем Бєсєдін (відзначився з гри вперше з серпня минулого року) та Микита Бурда. Саме їхні голи принесли "біло-синім" важкі 3 очки.

Шахтарю перемога далась легше. "Гірники" також грали далеко не в оптимальному складі, проте зуміли без проблем розбити Маріуполь. Хет-трик оформив Дентінью, ще один гол в активі Тете. Втім, для обох грандів сезон вже завершений – Шахтар достроково став чемпіоном, а Динамо точно фінішує другим.

Зоря зробила неймовірний крок до 4 місця

Зоря та Маріуполь ведуть відчайдушну боротьбу за 4 місце УПЛ, яке дає право стартувати у кваліфікації Ліги Європи 2019/20 на один раунд пізніше за команду, яка фінішує 5-ю. Перед звітним туром обидві команди набрали по 40 очок, а в останній ігровий день їх очікує очний поєдинок в Маріуполі.

Приазовці без шансів поступились Шахтарю, а от луганці здолали невмотивовану Олександрію та вийшли у лідери гонки за 4 місце. Тепер в останньому турі підопічним Вернидуба достатньо не програти Маріуполю на виїзді. Поразка відкине Зорю на 5 позицію в таблиці, позаяк у Маріуполя буде перевага в особистих зустрічах.

Карпати не виграли матч сезону та можуть готуватись до плей-офф

Головна інтрига перед останнім туром УПЛ – хто ж збереже прописку у Прем'єр-лізі на наступний сезон. На прямий виліт залишилось 2 претенденти: Арсенал-Київ та Чорноморець. В останньому турі кияни прийматимуть Карпати, а одесити – Десну. Чорноморець завдяки перемозі над Ворсклою тепер випереджає Арсенал на 2 очки, але у разі рівності балів поступиться за особистими зустрічами. Тому команді Червенкова потрібно обігрувати Десну, шоб не залежати від матчу конкурента та зіграти бодай у перехідних матчах.

Швидше за все, у плей-офф гратимуть і Карпати. Команда Фабрі у ключовому для себе матчі з Олімпіком вела 3:1, проте на останніх хвилинах примудрилась втратити перемогу. За тур до фінішу "леви" відстають від рятівної 9-ї позиції на 3 очки та мають гіршу різницю голів. Вочевидь, Карпатам треба готуватись до стиків, причому, суперником "зелено-білих" може стати Волинь. Буде гаряче!

Гол туру

Автором найкрасивішого взяття воріт став Матар Дійє, який класним ударом вразив ворота Карпат вже на 2-й хвилині гри.

Промах туру

Хавбек Карпат Мартін Онгла довго пам'ятатиме свій невдалий удар в матчі з Олімпіком. Перед нігерійцем були фактично порожні ворота, як він не влучив – ймовірно, навіть не знає сам Онгла.

Фраза туру

"Зараз я можу офіційно сказати, що сил у мене більше немає, щоб продовжувати працювати в цій команді. Сил продовжувати у мене немає. Я також маю піклуватися про своє здоров’я. Дійде до того, що одного дня я просто помру на цьому полі", – наставник Карпат Фабрі Гонсалес не стримував емоцій після втраченої перемоги. За неофіційною інформацією, іспанець вже покинув "левів", проте підтвердження чи спростування цього наразі не було.

Дискусія туру

Після матчу Динамо – Львів колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс активно щось обговорював з одним із тренерів киян. Зі спини не зовсім зрозуміло, хто це – Олександр Хацкевич чи Олег Лужний. В розмову втручається президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, проте на цьому, на жаль, відео обривається.

Повернення туру

В матчі проти Маріуполя на полі з'явився Марлос, який вийшов на заміну у другому таймі. Хавбек збірної України повернувся дуже вчасно – напередодні важливих матчів "синьо-жовтих" проти Сербії та Люксембургу. Етнічний бразилець, по суті, зробив третій гол "гірників" у ворота Маріуполя, елегантним пасом вивівши партнера на ударну позицію.