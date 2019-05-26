"Дій, змінюй, надихай": Динамо представило форму сезону 2019/20

Київське Динамо офіційно представило нову ігрову форму на сезон 2019/20.

Київське Динамо у своєму Twitter представило нову ігрову форму від New Balance сезону 2019/20, у якій також вийшло на матч 31 туру УПЛ проти Львова.

Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу 31 туру УПЛ

На рукавах присутні елементи державного прапору України, а під емблемою зображений автограф легендарного футболіста та тренера Валерія Лобановського.

У сезоні 2018/19 Динамо вже точно фінішує на 2 позиції в турнірній таблиці УПЛ, а у Лізі Європи дійшло до 1/8 фіналу, де було знищене лондонським Челсі.

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