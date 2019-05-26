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ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Динамо – Львів – 2:1 – відео голів та огляд матчу

20:11 571 Читать на русском
Динамо – Львів – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Львів – 2:1 / Футбол 24

Динамо перемогло Львів у поєдинку 31 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Львів на сайті "Футбол 24".

78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда
 
Алваро 17’
17’ Алваро
78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда

Київське Динамо у матчі 31 туру УПЛ вдома приймало Львів. Перед поєдинком кияни представили ігрову форму сезону 2019/20. Олександр Хацкевич зіграв експериментальним складом, дозволивши дебютувати Алібекову, а також випустив зі старту Євгенія Смирного.

Динамо обіграло Львів, поступаючись по ходу поєдинку

Гості у першому таймі відкрили рахунок зусиллями Алваро. До 78-ї хвилини кияни не могли вразити ворота львів'ян, поки Артем Бєсєдін не забив з гри вперше з серпня 2018 року. На 84-й хвилині Микита Бурда ударом головою приніс "біло-синім" 3 очки.

Динамо набрало 69 очок і продовжує перебувати на 2 позиції, на якій і завершить чемпіонат, Львів на 6 сходинки з 34 пунктами, і також вище піднятись вже не зможе.

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