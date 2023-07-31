Півзахисник Динамо Денис Гармаш може продовжити кар'єру у чемпіонаті Угорщини, повідомляє журналіст Володимир Звєров в авторській програмі "Звєров Про Футбол".

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За інформацією джерела, 33-річний футболіст нині тренується з командою U-19, і за основу киян вже точно не зіграє.

Зазначається, що Денис має пропозицію від казахстанського Ордабаси (як повідомляв раніше Футбол 24), але не дуже хоче туди їхати і чекає на кращі варіанти. Невідомо також, чи має бажання хавбек перебиратися в угорську першість.

Нагадаємо, Гармаш, контракт якого з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, не потрапив до заявки "біло-синіх" на УПЛ. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

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