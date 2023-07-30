Команда Луческу починає в УПЛ 2023/24 після суботньої перемоги Шахтаря над Металіст 1925. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Минай на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни виграли всі 6 попередніх матчів проти закарпатського клубу в рамках Прем'єр-ліги із вражаючою загальною різницею 14:0. Гарячий початок зустрічі. Біловар, який дебютував за Динамо в офіційних поєдинках, двічі поспіль дозволив себе накрити на лівому напівфланзі. Спершу Бущан виручив після удару головою Одарюка, але через кілька секунд Вітенчук підібрав снаряд після поспішного виносу Крістіана і бахнув у верхній кут.

Динамо – Минай: онлайн-трансляція матчу (відео)

А починалося все буденніше. Шапаренко закидав зі своєї половини, а Ярмоленко пробивав з офсайду. Андрій, який повернувся в УПЛ після закордонних вояжів, перекинув і голкіпера, і ворота. Шапаренко спочатку сам пристрілявся здалеку, а потім розіграв кутовий з Дубінчаком, вивівши Біловара зовсім одного на 9-метрову зону від воріт. Крістіан намагався виправитися за результативну помилку, однак пробив у блок. Ярмоленко накрутив суперника і виводив у воротарський Ваната – захисники Миная відіграли до кінця.

Дубінчака також жорстко накривають у високому пресингу, цього разу Біловар страхує і навіть починає перспективну атаку – Бульський, як і Сидорчук перед тим, не завдав проблем Бандурі пострілом з-за меж штрафного. Кабаєв розібрався ліворуч і знайшов Ваната у штрафному. Владислав спробував забити акробатичним прийомом, не вийшло. Цілеспрямовано шукають динамівці свого нападника регулярними розрізними і прострільними передачами. Не дивно, що саме 21-річний форвард збірної України оформив дубль за неповні 3 хвилини.

Щоправда перший гол Ванат оформив після невдалого скидання Одарюка. Проте відзначимо постійні спроби закидань від Сидорчука і Шапаренка, які довели суперника до цієї помилки. З виграної Біловаром у центрі боротьби почалася результативна комбінація киян на 2:1. Шапаренко протягнув і віддав лівіше, Кабаєв без зайвих дотиків відкинув у центр, а Буяльський скинув під удар Ванату. Вийшло ефектно.

Не менш яскравим видався один із наступним епізодів. Ванат втратив на чужій половині, а Попов банальну діагональ вперед завершив кікбоксерським прийомом, пошкодивши плече Одарюка. Пряма червона і вимушена заміна. Кабаєв доволі непогано діяв у підіграші, але з гравців атаки його позиції все одно найслабші. Сирота вийшов на позицію лівого центрального оборонця, Біловара перевели трохи праворуч. У першій половині Динамо двічі просило пенальті за начебто влучання в руку, але суддя з підказками VAR підстав для цього не угледів.

Нагримав Луческу на Бущана за те, що голкіпер виніс на удачу вперед. Вийшло, парадоксально, дуже непогано – правим флангом потиснули трохи кияни на закарпатців. Друга половина починається, ніби день бабака в однойменному фільмі. Динамівці намагалися вийти через пас зі своєї третини поля, але Біловар знову гарячково віддав на суперника. Цього разу Бущан дальній удар витягнув. Панасенко, який замінив після першого тайму Булезу, грубо влетів у Ярмоленка.

"Бл***", – розноситься над стадіоном Динамо імені Лобановського. Це Ярмола цілив у дальній метрів з 11, але свій гол №100 в рамках УПЛ не забив. Минай не пограв у більшості навіть 30 хвилин. На 58-й Сирота блискуче закинув через пів поля на Ярмоленка, а Бандура вискочив за межі штрафного і збив Андрія. Це ще одна пряма червона в нашому матчі. Ось вам і різниця першого пасу від Біловара та Сироти. А ось небезпечний стандарт довести до пуття не вдалося. Шапаренко відкотив, Ярмоленко потужно пробив у суперника.

Гості ледь не зрівняли після кутового з лівого краю. Тимчик випустив Твердохліба, Біловар не встиг погасити пожежу – м'яч просвистів над поперечиною. Через кілька хвилин команда Шарана вже ледь не підловила на контратаці. Одарюк подав з лівого краю, Біловар недопрацював з Вишневським, снаряд проскочив зовсім поряд з лівою стійкою. Бущан фінтить у своєму воротарському, елегантно пошив у дурні опонента. Натомість Минай продовжує тиснути, виглядаючи в рівних складах навіть краще. Шапаренко пропустив ривок Панасенка, якого Одарюк вивів на розстрільну дистанцію. Бущан ногами витягнув.

Бражко і Шепелєв замість Сидорчука та Шапаренка на останні хвилин 10. І як же жвавіше почали грати господарі після серії замін Луческу. Буяльський закидав у лівий край воротарського на Дубінчака - воротар виручив. Той же лівий захисник накрутив Панасенка, який хитро зупинив у штрафному прохід Владислава, виставивши голову. VAR перевірив епізод, не змінивши рішення головного судді про пенальті. Буяльський спокійно реалізував 11-метровий.

Бражко і Тимчик по черзі програли боротьбу, Минай вискочив у швидкісну контру. Бущан перевів удар Гечева на кутовий. Молодий опорник Динамо отримав жовту за спробу зриву цієї атаки. Шепелєв відкотив у центр, Бражко потужно пробив, Караваєв добив, скориставшись тим, що Нємчанінов застряг у своєму штрафному. Динамо виходить на перше місці завдяки найпереконливішій перемозі у стартовому турі УПЛ.