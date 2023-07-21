Як стало відомо "Футбол 24", Денис Гармаш може стати гравцем казахського Ордабаси, де вже виступають Євген Макаренко та Артем Бєсєдін.

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Попри те, що Гармаш погодився на суттєве зниження зарплати, хавбек все одно виявився непотрібним Луческу. Не проти трансферу і білоруський наставник Ордабаси Алєксандр Седньов.

Нагадаємо, в минулому сезоні Денис здебільшого виходив на заміни, загалом провів на полі 1280 хвилин (майже 14 повних матчів), відзначився 3 голами та одним асистом. Гармаш перебуває у структурі Динамо з 2008-го і лише один раз покидав клуб на піврічну оренду в Різеспорі.

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