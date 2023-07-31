Полузащитник Динамо Денис Гармаш может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии, сообщает журналист Владимир Зверов в авторской программе "Зверов Про Футбол".

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По информации источника, 33-летний футболист сейчас тренируется с командой U-19, и за основу киевлян уже точно не сыграет.

Отмечается, что у Дениса есть предложение от казахстанского Ордабасы (как сообщал ранее Футбол 24), но не очень хочет туда ехать и ждет лучших вариантов. Неизвестно также, имеет ли желание хавбек перебираться в венгерское первенство.

Напомним, Гармаш, контракт которого с Динамо действует до 30 июня 2025 года, не попал в заявку "бело-синих" на УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

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