У матчі 1-го туру УПЛ проти Металіста 1925 захисник Шахтаря Валерій Бондар зазнав перелому ключиці і вибув щонайменше на два місяці. "Гірники" вже оголосили про підписання ізраїльського оборонця Става Лемкіна, однак клуб нагально потребує більш досвідченішого оборонця.

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За повідомленням ТаТоТаке, Шахтар веде переговори із Дмитром Чигринським. За інформацією джерела, цей кадровий хід – ідея Даріо Срни. Зазначається, що спортивний директор "гірників" уже провів попередні переговори з 36-річним футболістом та отримав згоду. Наразі вирішується питання із клубом гравця (хоча раніше повідомлялось, що Іонікос відпустив українця вільним агентом ще у травні після вильоту у нижчий дивізіон).

До слова, ЗМІ писали про інтерес до Чигринського клубів з Азії та Греції, а також кіпрського АЕЛа, а сам футболіст заявляв, що не готовий повертатися в УПЛ. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, Дмитро перебував у структурі Шахтаря з 2002-го по 2015 роки з перервою на сезон у Барселоні.

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