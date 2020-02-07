toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ КУБОК ІСПАНІЇ

Гарітано – про перемогу Атлетіка у Кубку Іспанії: Такі вечори зміцнюють нашу філософію

11:53 232 Читать на русском
Гарітано – про перемогу Атлетіка у Кубку Іспанії: Такі вечори зміцнюють нашу філософію
Футболісти Атлетіка після переможного гола у ворота Барселони у Кубку Іспанії / Твіттер ФК Атлетік

Головний тренер Атлетіка Гаіска Гарітано поділився емоціями після перемоги над Барселоною (1:0) в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

90+3’ Серхіо Бускетс
 
90+3’ Серхіо Бускетс

"Це була неймовірна командна робота. Дійсно, у другому таймі вони натиснули, тому що у Барселоні дуже хороші гравці. Але ми не здалися і витримали непростий період. Нас непросто обіграти.

Сетьєн – про виліт Барселони з Кубка Іспанії: Все було добре, за винятком результату

Я дуже радий за публіку, цей гол – для всіх. Такі вечори зміцнюють нашу філософію, навіть незважаючи на складності. У нас є гордість, підтримка і команда, яка завжди мчить вперед.

Після голу Вільямса я зрадів і подумав, що додаткового часу не буде – це досить справедливо, враховуючи, як ми пресингували увесь матч", – цитує Гарітано Marca.

Нагадаємо, у матчі 1/4 Кубка Іспанії Барселона мінімально поступилась Атлетіку з Більбао і покинула турнір – каталонці пропустили на третій доданій хвилині.

Атлетік – Барселона: заслужений виліт "блаугранас" з Кубка, тріумф Сімона та Вільямса і неможливість гри у футбол Кройфа

blog_ava
Збірна України офіційно визначилась з трьома спаринг-партнерами перед Євро-2020
11:40
5951
Теги
Іспанія Барселона Барселона Атлетік Атлетік Гаіска Гарітано Гаіска Гарітано Атлетік - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
31
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук