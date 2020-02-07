Гарітано – про перемогу Атлетіка у Кубку Іспанії: Такі вечори зміцнюють нашу філософію

Футболісти Атлетіка після переможного гола у ворота Барселони у Кубку Іспанії / Твіттер ФК Атлетік

Головний тренер Атлетіка Гаіска Гарітано поділився емоціями після перемоги над Барселоною (1:0) в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

"Це була неймовірна командна робота. Дійсно, у другому таймі вони натиснули, тому що у Барселоні дуже хороші гравці. Але ми не здалися і витримали непростий період. Нас непросто обіграти.

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Я дуже радий за публіку, цей гол – для всіх. Такі вечори зміцнюють нашу філософію, навіть незважаючи на складності. У нас є гордість, підтримка і команда, яка завжди мчить вперед.

Після голу Вільямса я зрадів і подумав, що додаткового часу не буде – це досить справедливо, враховуючи, як ми пресингували увесь матч", – цитує Гарітано Marca.

Нагадаємо, у матчі 1/4 Кубка Іспанії Барселона мінімально поступилась Атлетіку з Більбао і покинула турнір – каталонці пропустили на третій доданій хвилині.

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