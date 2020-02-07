Гаритано – о победе Атлетика в Кубке Испании: Подобные вечера укрепляют нашу философию

Футболисты Атлетика после победного гола в ворота Барселоны в Кубке Испании / Твиттер ФК Атлетик

Главный тренер Атлетика Гаиска Гаритано поделился эмоциями после победы над Барселоной (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании.

"Это была невероятная командная работа. Действительно, во втором тайме они нажали, потому что у Барселоне очень хорошие игроки. Но мы не сдались и выдержали непростой период. Нас просто обыграть.

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Я очень рад за публику, этот гол – для всех. Подобные вечера укрепляют нашу философию, даже несмотря на сложности. У нас есть гордость, поддержка и команда, которая всегда мчится вперед.

После гола Вильямса я обрадовался и подумал, что дополнительного времени не будет – это достаточно справедливо, учитывая, как мы прессинговали весь матч", – цитирует Гаритано Marca.

Напомним, в матче 1/4 Кубка Испании Барселона минимально уступила Атлетику из Бильбао и покинула турнир – каталонцы пропустили на третьей добавленной минуте.

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