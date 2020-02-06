Барселона з ганьбою вилетіла з Кубка Іспанії – Атлетік вдома у компенсований час вирвав перемогу в матчі 1/4 фіналу

В матчі чвертьфіналу Кубка Іспанії Барселона зазнала фіаско, програвши у Більбао.

Перший тайм поєдинку в Більбао умовно можно розділити на два нерівних відрізки. Початок виявився насиченим на моменти та гостроту: так, Фаті міг забивати вже на 5-й хвилині з передачі Лео – Ансу пробив поруч з лівим кутом. На 8-й він вже стріляв з кількох метрів у протихід Сімону, але в останній момент під м'яч кинувся Нуньєс. Баски відповіли голом Вільмяса, якому вдалося замкнути скидку з кутового на дальню стійку, але взяття воріт скасували через офсайд.

Приблизно з 12-15-ї хвилин розпочався період затяжної позиційної боротьби, в якій Барса довго катала м'яч у центрі, а Атлетік намагався вискочити у контратаку. Стратегія Сетьєна не спрацювала – до самого завершення першого тайму у каталонців не виникло жодного моменту, крім вривання Лео на край штрафного з красивим обіграшом Капи та класним підкатом Нуньєса. Господарі довгий час нервували, однак в другій половині першого тайму їм вдалося перевести гру подалі від власних воріт, а також кілька разів наблизитись до голу.

Найкращу можливість на 31-й хвилині змарнував Дані Гарсія, який прийняв несподіваний пас від тер Штегена й тут же вистрілив метрів з 22-х – повз ліву дев'ятку! Загалом же, у матчі було більше позиційної боротьби та підходів до штрафного, ніж реальної гостроти. Втім, варто відзначити, що каталонці нервували сильніше – перший тайм вони завершили з жовтими картками у Семеду, Альби, Сетьєна та навіть Мессі.

Перші 15 хвилин другого тайму мало чим відрізнялися від того, що побачили вболівальники до перерви. Помітним був лише високий пресинг Атлетіка, який кілька разів ледь не призвів до помилки захисників Барселони перед штрафним. Каталонці майже нічим не відповідали, але їм вдавалося тримати м'яч і поступово підтискати басків на їхній третині поля. На 57-й хвилині це вилилось у вихід де Йонга віч-на-віч, обіграш Сімона та падіння – втім, арбітр показав жовту картку саме голландцю. Симуляція.

В середині тайму Барселона вже по-дорослому притиснула суперника, чому також сприяв вихід на поле Грізманна. Господарі так нервували, що на 60-й хвилині Сімон лежачи випустив м'яч з рук прямо перед власними воротами – в останню мить "круглого" винесли. На 64-й Роберто скористався відскоком і пробив у порожні ворота, влучивши у стійку, хоча перед цим було зафіксовано офсайд. Де Йонг на 67-й цілком справедливо вимагав пенальті, а Грізманн на 70-й замкнув крос Роберто пострілом метрів з 10-ти – Сімон врятував! Атлетік огризнувся на 73-й навісом Муніаіна та ударом головою Нуньєса, внаслідок якого м'яч ледь не залетів за комірець тер Штегену.

Після цього моменту команди провели низку замін: Сетьєн випустив Артура замість Ракітіча й зняв через травму Піке, а Гаітано випустив на поле Адуріса та Гомеса. Темп гри дещо збився, а в останні 10 хвилин моментів практично й не виникало – були тільки підходи до штрафного без серйозного загострення. Виключенням стали лише постріли Вільямса зльоту з країв карного майданчика та вихід Мессі на побачення з Сімоном після розрізної передачі Бускетса – Унаї врятував Атлетік, парирувавши удар Лео ногою.

Арбітр компенсував чотири хвилини, дві з яких команди просто пробігали безцільно. Схоже, на нічию погодилася навіть Барса (про Атлетік і говорити нічого), але на 90+3-й хвилині каталонці були покарані за відсутність характеру – Ібаї Гомес подав з правого флангу у штрафний, а Вільямс, перевисівши Бускетса, відправив м'яч під дальню стійку. 1:0!

Барса капітулювала, слідом за Реалом покинувши Кубок Іспанії. У півфіналі турніру зіграють Гранада, Реал Сосьєдад, Мірандес та Атлетік.