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Сетьєн – про виліт Барселони з Кубка Іспанії: Все було добре, за винятком результату

08:00 277 Читать на русском
Сетьєн – про виліт Барселони з Кубка Іспанії: Все було добре, за винятком результату
Кіке Сетьєн / Фото з відкритих джерел

Головний тренер каталонської Барселони Кіке Сетьєн прокоментував виліт своєї команди з 1/4 фіналу Кубка Іспанії від Атлетіка (0:1).

90+3’ Серхіо Бускетс
 
90+3’ Серхіо Бускетс

"За той час, що я провів у футболі, щороку буває день, коли ти забиваєш одним ударом, а іншого дня не можеш забити з десяти. Я не знаю, чи це натхнення, чи впевненість чи ще щось. Є моменти, які ані тренери, ані гравці не можуть контролювати. І це один з них.

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Все було добре, за винятком результату. Сумно, що ми вилетіли, але мені здається, що ми просунулися вперед у тих речах, які потрібно було покращити. Я відзначив для себе багато важливих моментів, а не лише результат у складній грі", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, у матчі 1/4 Кубка Іспанії Барселона поступилась Атлетіку з Більбао і покинула турнір – каталонці пропустили на третій доданій хвилині.

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