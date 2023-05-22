"Шахтар висловлює своє обурення щодо поширеного відеозвернення гравців Барселони Алехандро Бальде та Серхі Роберто зі словами подяки футбольним уболівальникам із Росії.

Лєвандовскі відреагував на подяку гравців Барселони фанатам з Росії: "Вийшло дуже погано"

Другий рік на території України триває криваве воєнне вторгнення з боку Російської Федерації, якому немає виправдання. Жертвами цієї війни стали тисячі українців, зруйновано десятки міст, мільйони людей втратили свої домівки і стали біженцями. Весь світ об'єднався у підтримці України й українського народу та засудив вторгнення.

Щодня ми робимо все, щоб наблизити перемогу України і захистити європейські цінності свободи й демократії. Особливу допомогу Україні надає польський народ: зокрема, свою солідарність із українцями неодноразово демонстрував капітан національної збірної Польщі та нападник каталонців Роберт Лєвандовскі. І в цей час ми бачимо, як футболісти Барселони звертаються до росіян, висловлюючи їм свою подяку та підтримку. Ми вважаємо це неможливим і просто аморальним вчинком.

Ми повинні пам'ятати, що жодна перемога на футбольному полі не варта життя дитини, жодні гроші, зароблені на футбольному ринку, не варті зруйнованих міст та скалічених доль людей. Сподіваємось, Барселона усвідомлює, що їхня підтримка такої країни, як Росія, у цей час є абсолютно неприпустимою. Ми очікуємо, що клуб визнає свою помилку та уникатиме таких ситуацій у майбутньому", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

До слова, скандальну подяку окупантам, окрім Шахтаря, засудили також Динамо, Десна, Рух, Зоря, СК Дніпро-1, Минай, Металійст 1925, а також українська фан-спільнота Барселони.

"Це ідея, концепція і реалізація Ла Ліги": український коментатор – про скандал з подякою росіянам від гравців Барселони