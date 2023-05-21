"Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці Барселони Серхі Роберто та Алехандро Бальде записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста.

Легенда і захисник Барселони подякували росіянам: гидке відео

Ні жодна перемога, ні сотні тисяч проданих футболок не вартують людського життя. На знімках – двоє воїнів України Віталій Шумей та Богдан Куш, які зазнали важких поранень унаслідок російської агресії й наразі перебувають на лікуванні в Барселоні.

Чи вважаєте ви цю ситуацію нормою, Роберте Лєвандовскі? Ви, як капітан збірної Польщі, країни, що дуже допомагає Україні, маєте розуміти масштаби трагедії та абсурдність такого вчинку", – йдеться в дописі на офіційній Instagram-сторінці Шахтаря.

Нагадаємо, що гравці Барселони Серхі Роберто та Алехандро Бальде записали відеозвернення до російських вболівальників за "підтримку і енергію". Це вже не вперше, коли в Європі забували про кровожерливий напад росіян на Україну – раніше Лучано Спаллетті й Андре Віллаш-Боаш вітали Зеніт із чемпіонством.

Сосьєдад переміг Барселону – баски покарали чемпіона за підтримку росіян, зіпсувавши святкову вечірку на Камп Ноу