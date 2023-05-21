"Суперечливе відео Бальде і Роберто? Я дізнався про це через деякий час і, м’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубі про ситуацію, і я знаю, що це не офіційно позиція, але заява під час зустрічі зі ЗМІ, які володіють правами на трансляцію Ла Ліги.

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У таких ситуаціях гравці часто навіть не знають, з ким розмовляють. Це, звісно, не виправдання, бо явно щось не доглянули, і в результаті вийшло дуже погано. Наскільки мені відомо, клуб збирається вжити певних заходів у відповідь на ситуацію", – поділився Лєвандовскі в коментарі Sport.interia.

Нагадаємо, що гравці Барселони Серхі Роберто та Алехандро Бальде записали відеозвернення до російських вболівальників за "підтримку і енергію". Це вже не вперше, коли в Європі забували про кровожерливий напад росіян на Україну – раніше Лучано Спаллетті й Андре Віллаш-Боаш вітали Зеніт із чемпіонством.

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